MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten destekliyoruz"
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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten destekliyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21...

19.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının ilk olarak Aralık 2019'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde görüldüğünü, küresel bir salgın haline bürünerek aşama aşama bütün kıtalara sıçradığını anımsattı.

Dünya Sağlık Örgütünün 11 Mart'ta koronavirüs nedeniyle pandemi ilan ettiğini anlatan Bahçeli, "Bu kapsamda çok sayıda ülke, sınırlarını hava ve kara yolu trafiğine kapatmış, sosyal hayatı izole etmenin yanında önleyici sağlık tedbirlerini sert ve seri şekilde almıştır. Dünya üzerinde Kovid-19 hastalığına yakalanan insan sayısı 200 bine ulaşmış, ölüm vakaları da 8 bini geçmiştir.Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görülmüş, dün itibariyle de bu sayı 191'e çıkmıştır." anımsatmasında bulundu.

Bahçeli, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden iki vatandaşa Allah'tan rahmet, tedavisi sürenlere şifa diledi.

"Türkiye engelleyici tedbirleri almaya özen gösterdi"

Türkiye'nin hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya özen gösterdiğine işaret eden Bahçeli, "Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir. Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükümet tarihi nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, virüsün Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde ciddi kayıp ve yıkımlara yol açtığına dikkati çekerek, "Türkiye'ye gecikmeli ve sınırlı ölçülerde yayılması, alınan müteyakkız önlemlerin sayesindedir." ifadesini kullandı.

Virüsün sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçları olacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ancak bu sonuçların seviyesi ve çerçevesi hakkında tam ve kesin bir hüküm vermek, içinde bulunduğumuz kırılgan, değişken ve zorlu süreçte neredeyse imkansıza yakındır. Sadece Türkiye değil, bütün ülkeler Kovid-19 hastalığına her yönüyle maruz ve muhataptır. Şurası açıktır ki dünya artık eski dünya olmayacaktır.

Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır. İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir. Kaldı ki başka bir seçeneğimiz de yoktur. Derinlikli ve tesirli tedbirlerle hem panik havası sönecek hem de tahribat zaman içinde tamir ve telafi edilecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne ilişkin görüşlerini de açıklayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Olumsuz bekleyişler bertaraf edilmiştir. Kötümser tablo çizenler bir yanda niyetlerinin kötülüğüne diğer yanda da yalın gerçekleri kavrayamamanın cehaletine mağlup olmuşlardır. Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, paketi yürekten desteklemektedir.

Aziz milletimiz metin ve müsterih olmalıdır, ekonominin çarkları dönecek, risklerle dolu bu felaket dönemi mutlaka aşılacaktır. Sosyal medyada provokasyon yapanlar, akılları bulandırıp korku atmosferi oluşturmaya çalışanlar virüsten daha tehlikeli ahlaksızlardır. İyi günde, kötü günde bir ve bütün olan Türk milleti, tüm dünyayı sarıp sarmalayan Kovid-19 hastalığını Allah'ın izniyle yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel zihniyete sahiptir. Bugünler geçecektir. Hayat normale dönecektir."

"Türkiye karanlıktan güçlenerek çıkacak"

Bahçeli, Türkiye'nin bugünkü "karanlıktan" güçlenerek çıkacağının altını çizdi. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun haricinde hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini isteyen Bahçeli, "Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir. İnancım ve beklentim budur. Türkiye'nin her yöresinde üstün bir adanmışlıkla görev yapan doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün sağlık personelimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı.

Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracaklarını ve üzerilerine ne düşüyorsa yerine getireceklerini bildiren Bahçeli, Türk milletinin daha nice sorun ve sıkıntılara dayanacak kudrete haiz olduğunu vurguladı.

Bu süreçte yardımlaşma ve dayanışmanın diri tutulmasının önemine işaret eden Bahçeli, "Sağlık alanında stratejik ve operasyonel başarılarımızın katlanarak büyüyeceğinden, Kovid-19 salgınının muhakkak alt edileceğinden en ufak şüphe duymuyor, aziz milletimize sabırlı ve sağlıklı günler diliyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizi tebrik ediyorum. Allah bizleri her türlü hastalıktan, beladan, kazadan ve dermansız dertten korusun diyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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