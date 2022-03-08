MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.' Bu suretle güle oynaya, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı kahramanca savunuruz. Ölürsek şehit, kalırsak da gazi oluruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Hüseyin Nihal Atsız, MHP Genel Başkanı, Savaş, Milli, Politika, Haberler

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