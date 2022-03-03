MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez." - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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