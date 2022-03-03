MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dünyanın kaderi 5 devletin keyfine emanet edilemez. İnsanlığın güvenliği 5 devletin çıkarı ile bir ve ayrı görülemez." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika