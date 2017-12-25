MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dün yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun."