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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teşkilatlara genelge Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teşkilatlara genelge Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teşkilatlara genelge Açıklaması
08.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Bahçeli imzasıyla teşkilatlara gönderilen genelgede, partinin hayata ve hadiselere bakışının mihrak noktasının milletin varlığının görüş, kavrayış ve kader mevkisiyle tıpatıp aynı olduğu belirtildi.

İstismarlara kapalı tutum ve ihanetlere karşı net duruşun istikrarsızlık ve iftiralara kararlı duruşun hiç tavsamadan, hiç aksamadan süreklilik içinde muhafaza edildiğine dikkat çekilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"MHP'nin siyaseti, kalın çizgilerle ihata edilmiş akıl ve ahlak sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve ilkelidir.

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik gayesiyle kazananın Türkiye olacağına inancımız ise tamdır. Partimiz milli nitelikli her konuda, ülkemizi haksız yere meşgul edip mesul tutan her soruna şaşmaz ve sarsılmaz düzeyde tavırlı, bu suretle Türkiye tarafındadır. Yabancı başkentlerin çekim alanına kapılarak siyasi ve ideolojik sapma ve savrulmalar yaşayan odaklarla aramızda kapanmayacak uçurumlar vardır ve bu son derece doğaldır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'yi HDP ile güncellediği, geçmişe format atıp Mustafa Kemal'in mirasını hiç ettiği, bununla da kalmayıp Kandil'e ve Pensilvanya'ya mahkum ve meftun hale getirdiği değerlendirmesine yer verilen genelgede, Kılıçdaroğlu'nun hem partisine hem de Türkiye'ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline geldiği savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Genelgede, Cumhuriyet tarihinin en muteber yönetim reformu olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin refakat ve imkanlarıyla Türkiye'nin kutlu bir geleceği kucaklayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim hayatını güvenceye kavuşturan millet takdiri ve milli güvenliği sağlam bir zırha büründüren demokrasi takriri olduğunun altı çizilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:

"Bunu hazmedemeyenler zillete gömülmüşlerdir.

Yönetim sistemi bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin 9 Temmuz 2018'den itibaren içine girdiği üçüncü evre sağlıklı, istikrarlı, dirayetli ve nitekim umut ve huzur vericidir. Bu kapsamda CHP'nin ileri sürdüğü tezler çarpıktır.

İP'in eleştirileri hamasettir, hakkaniyetten mahrumdur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Yeni sistemde çıkarları sarsılanların bir kaşık suda fırtına koparmaları kötürüm maksatlarının ve cahil cüretlerinin sonucudur. Çok şükür iki yıl önce yönetim sistemimize yapılan demokratik aşı tutmuş, atılan muhterem adımlar isabetle yerini bulmuştur."

Genelgede, 28'inci dönem milletvekili genel seçiminin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağı vurgulandı.

Barolarla ilgili kanun teklifi

Kamuoyunda "çoklu baro olarak bilinen" kanun teklifine, "ihanet ve bölücülük yaftası vurmak bir başka rezalettir." ifadelerine yer verilen genelgede, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Kimin bölücülük yaptığı, kimin ihanete teşne olduğu gizlenemeyecek boyutlardadır.

Saltanatları tartışmaya açılan bazı baroların CHP takviyeli protestoları demokratik bir hak değil, densiz bir zorlamadır.

Konuşmaya uzak, uzlaşmaya mesafeli, müzakere ve görüşmeden bihaber bu baroların ülkemizi huzursuzluk girdabına çekme gayretleri duvara toslamıştır. Çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir. "

Kaynak: AA

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