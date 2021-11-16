MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, Karakoç'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç'un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum.

Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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