MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir.

SAMSUN (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı'na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mustafa Kemal Atatürk, MHP Genel Başkanı, Samsun, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title