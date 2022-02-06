SAMSUN (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı'na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir." - ANKARA

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