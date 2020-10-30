MHP Genel Başkanı Bahçeli'den deprem ve Mesut Yılmaz paylaşımı Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den deprem ve Mesut Yılmaz paylaşımı Açıklaması

30.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:29
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den deprem ve Mesut Yılmaz paylaşımı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda merkez üssü Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesinin geniş bir alanında hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Depremin vatandaşları haklı olarak endişelendirdiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır. Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir. Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."

Mesut Yılmaz için taziye dileğinde bulundu

Bahçeli mesajında ayrıca Türk devlet ve siyaset hayatının saygın isimlerinden olan, eski Başbakanlardan, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Ahmet Mesut Yılmaz için de taziye dileklerinde bulundu.

Mesut Yılmaz'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Ahmet Mesut Yılmaz'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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