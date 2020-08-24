MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirme...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirme...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirme...
24.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:56

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının, önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini, Türkiye'nin enerji konusundaki makus ve menfi talihini yeneceği göz kamaştırıcı bir kazanım olarak nitelendirdi.

Doğal gazda ithalata bağımlılık oranının yüksekliğinin bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Bahçeli, "Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken, bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ülkenin kalkınması, gelişmesi ve zenginleşmesinin, ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışının, vicdan sahibi her insanı memnun edeceğini, kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

Bahçeli, "Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır." ifadesini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır. Ancak Türkiye'nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğal gaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır. Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğal gaz kuyusu, kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir."

Bahçeli, milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinenlerin, Türkiye sevgilerinin buharlaştığını, tutsaklığın ruhlarına işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar fakat bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019 yılında ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kabus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir. Bunların budanmış kimliğini ve bozuk kişiliğini son günlerde yapılan açıklama ve yorumlardan açık seçik görmek mümkündür."

"Enerji geleceğin stratejik anahtarıdır"

MHP'nin, milletin sevincine ve acısına her zaman ortak olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu kapsamda Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Cumhurbaşkanımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır. Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak, istikbalimizi güvenceye alacaktır." ifadelerini kullandı.

Giresun'daki sel

Bahçeli, Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit olanlara ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, kendilerinden haber alınamayan vatandaşların da sağ salim bulunmasını temenni etti.

Afetten kaynaklanan zararın, devletin geniş imkanları, milli birlik ve dayanışma iradesi ile seferberlik anlayışı içinde en kısa zamanda tamir ve telafi edileceğine inandığını belirten Bahçeli, bölge insanının her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu 3. Sayfa
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı Güncel
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı Magazin
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
Dehşet saçan korona hastası, 'Yeterince ilgilenmedin' diyerek doktoru darp etti
Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Murat Kurum Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Murat Boz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirme... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 11:56:41. #1.15#
title