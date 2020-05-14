MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den gündeme ilişkin mesajlar Açıklaması
14.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayata bakışı, sosyal ve toplumsal ilişkileri, siyasi ve ekonomik iletişimi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etttiğini, "yeni normal"in tesirinin "eski normal"den farklı olacağını belirtti.

Küresel düzeyde hüküm süren hastalığın sosyal mesafeleri genişlettiğini, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilediğini vurgulayan Bahçeli, şunları ifade etti:

"Buna yönelik hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler diğerlerine fark atacaktır.

Beşeriyetin öncelikleri, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim kulvarındadır. Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır."

"Çiftçilerimiz Türk milletinin ümit çeşmesidir"

Tarımın istikbalin, hatta istiklalin temincisi olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Toprağın bereketi birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır.

Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim. Çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür.

Çiftçilerimiz Türk milletinin ümit çeşmesi, ürün ve üretim meşalesidir. Onlar çalışırsa biz doyarız. Onlar varsa biz ayakta kalırız."

"Hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir"

Koronavirüs salgınının çiftçilerin paha biçilemez önemlerini daha da temellendirdiğini, kökleştirdiğini ve kemikleştirdiğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü tarımdır, toprağın dilidir. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Tarih geriye sarmamış, aksine ana yatağını bulmuş ve akışını hızlandırmıştır.

Çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir.

Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir."

Çiftçilerin, toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyenler olduğunu aktaran Bahçeli, "Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır. Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır. Türkiye buna muktedirdir. Çiftçilerimizi istismar edenler ise hayatlarında nadasa ayak basmayan, harmana girmeyen, tarlada gözleri nemli veya sevinçli bir çiftçimizi görmeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

"Toprak vatan, dil varlıktır"

Toprağın dilini bilenin Türk milletinin öz ve özgün milli kültürünü yaşatanlar olduğuna işaret eden Bahçeli, dilin asılardır Türkçe olduğunu vurgulayarak, dilin medeniyet, kültür şelalesi ve mensubiyet şerefi demek olduğunu belirtti.

"Toprak vatan, dil varlıktır. İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır." mesajına yer veren Bahçeli, paylaşımını şöyle sürdürdü;

"Duruşumuz, anıtlara Türkçe'yi irfanla dokuyan ecdadımızın duruşudur. Dilimiz, 743 yıl önce yerküreyi Türkçe kavrayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in dilidir. Dünyaya, hadiselere Türkçe bakışımızın kaynağı tarih kadar eskidir. Türkçe var olduğu sürece Türk milleti de var olacaktır."

Bahçeli, Türkçe'nin gelişmesinde, nesilden nesile aktarılıp Türklüğün kıvancı haline gelmesinde hissesi ve haysiyetli mücadelesi olan ecdada Allah'tan rahmet dileyerek, yaşayan Türkçe sevdalılarına en kalbi sevgi ve saygılarını sundu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde bütün çiftçileri hürmetle selamlayıp, samimiyetle kutladığını ifade eden Bahçeli, "Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, tüm eczacıların "14 Mayıs Eczacılar Günü"nü de tebrik etti.

Teröre lanet

Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin içerisinde bulunduğu araca yönelik terör saldırısını lanetleyen Bahçeli, paylaşımını "İki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki terörün kökü kazınacaktır." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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