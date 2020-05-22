MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bayram mesajı Açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama ramazanın geride bırakılıp bayram günlerinin muhabbetle bezenmiş manevi iklimine milletçe ulaşıldığını belirtti.

"İdrak edeceğimiz bu bayram diğerlerinden faik ve fazilet bakımından ayrı olmasa da insan ve toplum sağlığı açısından mecburi farklılıklar içermektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Çünkü ilk kez kucaklaşmalarımızı ertelemek, buluşmalarımızı bir başka zamana tehir etmek sorumluluğunu taşıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyanın genelini tesirine alan Kovid-19 hastalığıyla mücadele edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duymakla birlikte, bayramda da sosyal mesafeleri azami ölçülerde korumak durumundayız."

Bahçeli, koronavirüs salgınının kontrol altına alındığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Muhtemel riskleri engellemek, salgının tekrar yayılmasının önünü kesmek maksadıyla sosyal hareketliliğin Ramazan Bayramı'nda da çok düşük seviyelerde tutulması kuşkusuz hayati niteliktedir. Kazanımlarımızı heba etmeden, bugüne kadar hastalığa karşı elde ettiğimiz müessir ve müspet neticelerin zevaline izin vermeden daha pek çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat dolu günlere birlik ve beraberlikle kavuşacağımıza inanıyorum."

Ramazanda gösterilen dirayet ve özverinin bayramda da aynen devamını "geleceğin emniyet ve esenliği adına mühim bir fedakarlık" olarak nitelendiren Bahçeli şöyle devam etti:

"Gönül isterdi ki büyüklerimiz ziyaret edilsin, küçüklerimizin başı okşansın, sıla-i rahim gerçekleşsin.

Ancak toplum sağlığının güvenliği için bu bayramdaki coşku ve heyecanı önümüzdeki günlere tahvil ve teşmil etmek herkes ve hepimiz adına ikamesi olmayan bir mükellefiyettir.

Türk milleti büyük bir ailedir. Göz görmese de gönülden gönüle kurulan sağlam köprülerle, tertemiz dua ve dileklerin himmet ve hidayet ihtişamıyla bayramlaşmanın güzelliğini ve lezzetini gıyaben yaşamamız mümkündür.

Kaldı ki bu bayrama mündemiç doğru olanı da budur.

Bu durum aynı zamanda aziz milletimizin müstesna ve mümeyyiz bir haslet ve haysiyet zenginliğidir.

Bizim uzakları yakın eden, özlem deryasından vuslat incisini bulup çıkaran bir vicdan derinliğimiz, insani ve imani bir maharet enginliğimiz vardır ve mevcuttur.

Yine çocuklarımızın koşup oynayacağı, büyüklerimizin ziyaret edilip hürmetle hatırlanacağı; tereddüdün bariyerine takılmadan, vehme ve endişelere aldırmadan kardeşliğin, kaynaşmanın, dini, milli ve tarihi emanetlerimizin bihakkın yaşanacağı kutlu zamanlara vasıl olacağımızdan asla şüphe duyulmamalıdır."

"Türkiye koronavirüs salgınını frenledi"

Bayram mesajında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele gelinen noktayı da değerlendiren Bahçeli, "Türkiye, insanlığı pençesine alan, dünyanın görüş menzilini perdeleyen Kovid-19 salgınına karşı bütün imkanlarıyla direnmiş, bu musibetin saldırısını çok şükür frenlemiştir.

Vaka ve vefat sayısındaki inişler, yoğun bakım ve entübe hastalarındaki dikkat çekici gerilemeler buna işarettir." ifadesini kullandı.

"Şunu biliyoruz ki, umutsuzluk imkansızlığın sahibidir.

İmanla çarpan kalplerin umutsuzluk ve karamsarlık tuzağına düşmesi ham bir hayaldir." mesajı veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"İrade varsa istikbal vardır, iman varsa imkan olacaktır.

Geceye sabredene gündüzü bahşeden, hikmetinden ve rahmetinden sual olunamayacak Yüce Allah, Türk milletinin ve mazlum gönüllerin inanıyorum ki yar ve yardımcısıdır.

Bilimin çareleriyle, sabrın nimetleriyle, duanın gücüyle nice bela ve felaketleri yeneceğimiz asla unutulmamalı, dahası ihmal ve inkar edilmemelidir.

Milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya bağlılık, kökümüze ve kimliğimize sadakat her günümüzü bayram yerine çevirecek, milli birlik ve dayanışma ruhumuzu kamçılayıp diri tutacaktır."

"İzmir'deki olay açığa çıkarılmalı"

Bahçeli, açıklamasında güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini de açıkladı.

Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin varlığına işaret eden Bahçeli, "Organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız.

Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de merkezi ezan okuma sistemine sızılıp caminin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını eleştiren Bahçeli, "İzmir'in bazı ilçelerinde camilere yönelik melun ve müessif muamelelerin büyük bir oyununun sahne almasından ibaret olduğu gün gibi açıktır. Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır." mesajı verdi.

Bahçeli, bu süreçe hiç kimsenin İzmirli vatandaşları töhmet altında bırakmaması gerektiğinin altını çizerek, "İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.

Camilerimize yapılan menfur saldırının kim ya da kimler tarafından planlandığı, hangi amacı ve aracı figüranları sahaya sürdüğü ümit ediyorum ki kısa süre içinde tespit edilecektir.

Milletimizin hassasiyetleriyle alay eden namertlerin bulunup gecikmeksizin cezalandırılmaları acil bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Sükunet ve sağduyu çağrısı

Bugünkü durumu "puslu ve tahrike açık ortam" olarak değerlendiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Herkesin sükunet ve sağduyu içinde hareketi muhasım odakların elindeki kozları da birer birer alacak, hepsini boşa düşürecektir.

Bayrağımıza el uzatanın eli kırılacak, ezanımıza dil uzatın dili koparılacak, vatanımıza ve milletimize kast edenlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sosyal mesafelere sığmayacak büyüklükteki manevi kucaklaşmalarımızla karşıladığımız Ramazan Bayramı'nın nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum."

Büyük Türk milleti ile Türk-İslam aleminin bayramını yürekten kutladığını belirten Bahçeli, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de şifalar diledi.

Bahçeli mesajını "Kökeni, yöresi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımıza sağlık, afiyet ve muvaffakiyetler niyaz ediyor, selam ve sevgilerimi hassaten sunuyorum." ifadesiyle tamamladı.

Kaynak: AA