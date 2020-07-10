MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Ayasofya" açıklaması Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Ayasofya" açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Danıştay 10. Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den
10.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Danıştay 10. Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya Camisi ile ilgili verdiği karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedi olduğunu belirtti.

"Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, Danıştay 10. Dairesinin muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini anımsattı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camisi, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.

Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur."

"Türk milletinin haklı beklentisi karşılık buldu"

Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisinin karşılık bulduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır.

Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir.

İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur."

Bahçeli, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğine ve Danıştay 10. Dairesinin hukuk insanlarına da yürekten teşekkür ettiğini ifade eden Bahçeli, "Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü CenabıAllah'tan niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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