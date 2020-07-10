MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
10.07.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararına ilişkin, "Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya ile ilgili kararına ilişkin açıklama yaptı. MHP Lideri Bahçeli, "Ayasofya Camisi Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir. Fetih sembolümüz olmakla birlikte, 567 yıllık bir geçmişin itibar ve inanç onuru olan Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'de müzeye dönüştürülmesini müteakip alev alan tartışmalar bugüne kadar uzanan bir seyir izlemiştir. Nihayetinde Danıştay 10. Dairesi muazzam bir karara imza atarak Ayasofya Camisi'ni müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmiştir. Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Ayasofya Camisi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesi'nin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır"

Bahçeli, "Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş, Ayasofya'nın kapıları hamd olsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Nitekim bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur" değerlendirmesinde de bulundu.

Bahçeli, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması sürecinde açık irade beyanıyla tarafını ve samimiyetini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sürekli Vakıflar, Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'ne, elbette Danıştay 10. Dairesi'nin değerli hukuk insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ayasofya Camisi'nin Türk-İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını, bu tarihi mabedimizde yapılacak ibadetlerin, kılınacak namazların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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