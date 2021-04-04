MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi, Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi, Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin, Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi, Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir." ifadeleriyle açıklamasına başlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır."

Bir internet sitesinde, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin, üzüntü kaynağı olduğu vurgulanarak, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Emekli amirallerin açıklamasında, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap