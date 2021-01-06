MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir."
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir."

06.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Darbeler arasında mukayese yapmak ya bilgisizliğin ya da bilip de asıl hedefi perdeleyen mahzurlu bir mizacın eseridir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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