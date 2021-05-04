MHP Genel Başkanı Bahçeli: "100 Maddelik Yeni Anayasa'nın hazırlık aşaması tamamlanmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni anayasa tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli; "Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da yeni anayasa çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Konuya yönelik açıklamalar yapan Bahçeli, "Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır." diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının şöyledir:

Salgından siyasi rant için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre art niyetlidir. Kim ne derse desin, salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Bu odakların karamsarlık aşılamaları ahlaken sorumsuzluktur.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Mazisi 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. İstisnai dönemler haricinde bu amaç gerçekleşememiştir. Devlet ile millet arasındaki sorumlulukları esas alan anayasalar değişmez metinler değildir. Gerektiğinde, şartlar el verdiğinde zamanın ruhuyla müsemma bir anayasa yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Masa başında devlet teşkilat düzenlemelerini hazırlamak demokrasi ile izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir. Her anayasa teklifinin Türk Milleti'nin ruh kökünden doğması, Türk Devleti'nin payidarlığının temin edilmesi asıl olmalıdır. Yamalı bohçaya dönen, tutarsızlığı aleni olan darbe anayasından memnuniyet duyduklarını kimse öne sürememiştir. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu müsait bir zeminin varlığına işarettir ancak sıra "Nasıl bir anayasa yazılsın?" sorusuna cevap aramaya geldiğinde ne yazık ki potansiye anlaşmazlıklar kuvveden fiile geçmektedir. Önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız gerekecektir. Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir.

"İLK İŞ OLARAK İNANÇ VE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

Çareyi denenmiş reçetelerde aramak bugünü ve geleceği yorumlamaktan aciz düşmektir. Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak ortak paydada buluşmak mecburiyetindeyiz. Küresel sistemde lider ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak inanç ve güç birliği yapmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Ne yapacaksak, hangi zirveye ulaşacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Şu anda önümüzde tarih nehri akmaktadır. Elbette karar milletindir, takdir milletindir, irade milletindir. Bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklarımız vardır. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Buna sırt dönenler, ipe un serenler, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur.

YENİ ANAYASA İÇİN 100 MADDELİK ÖNERİ

Kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleri ile gerçekleri yakalamış bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100. yılımızı yakalamamız kaçınılmaz bir görevdir. Bu şuur Cumhur İttifakı'nda ziyadesiyle hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ