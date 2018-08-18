MHP Lideri Bahçeli, Yeniden AK Parti Genel Başkanı Seçilen Başkan Erdoğan'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ, ERDOĞAN'I TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.