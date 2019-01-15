MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakına Laf Sokanlar Boşuna Heves Etmesin, Nefes Tüketmesin,...
IHAAW110301-SIY/15-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız." 15.01.2019 11: 03: 01 TSI NNNN.
IHAAW110301-SIY/15-01-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız." 15.01.2019 11: 03: 01 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA