MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Gara'yla ilgili sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve...
18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Gara'yla ilgili sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Gara'yla ilgili sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven