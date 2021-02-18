MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Gara'yla ilgili sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Gara'yla ilgili sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız."