MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı Adaylarının Seçime Katıldığı Her Seçim Bölgesinde...
IHAAW160809-SIY/04-01-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi.
IHAAW160809-SIY/04-01-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi. 04.01.2019 16: 08: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA