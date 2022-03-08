MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika