MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz zamanlarda iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabir ile şerefsizliktir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika