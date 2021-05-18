MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir"

-"Bu ortak sorunun çözümünde bu şekilde davranan CHP uçurumun eşiğindedir. Bu bozgunculuktur. Eninde sonunda bu kovid kuşatmasından kurtulacağız. Sağlıkçılarımızın emeklerinden dolayı her birine müteşekkiriz"

-"19 Mayıs zalime, haine ve alçağa yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. Batı hayranları, mandacılar kuyumuzu kazıyordu. Dünya alem üzerimize gelmişti. Türk milleti tıpkı bugünkü gibi pes etmedi, vazgeçmedi ve bu kararlılık bize bir milli devlet kazandı"

-"Başka kimlik arayışlarının artış göstermesi Türkiye'nin yıkımına açık çektir. HDP ile yapılmaya çalışılanlar da budur. Bunlar milli felakettir"

-"Türkiye'nin milli devlet biçimi, üniter yapısı konusunda taviz ve çözülmede çare arayışı Türk Milleti için hiçbir zeminde kabul etmeyecektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP ve diğerlerinin yeni ortağı covid-19 olmuştur. Bundan nemalanacak hale gelmişlerdir" - Haberler
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