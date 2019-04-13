MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin kuklasına dönenler, MHP'ye engel olma önüne geçmek amacıyla kumandayla hareket edenler iki cihanda da yerleri olmayan kötülerdir. Bunlar PKK'nın emellerine hizmet etmişlerdir"

-"MHP ile AK Parti seçimden başarıyla çıkmış, sonuç itibariyle belediye başkanlıkların kahir ekseriyeti ehline emanet edilmiştir"

-"MHP'nin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir. Bunlar rahatsız olmaya devam etsinler. MHP de yürüyüşüne devam edecektir"

-"Zillet İttifakı'nın ana aktörü CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülmektedir. Kazanırken kayıp böyle bir şeydir. CHP'nin yönetimini üstlendiği belediyelerde, Meclis üyelerinin ağırlığı Cumhur İttifakı'ndan yanadır"

-"Bunlar Türkiye düşmanlarının gölgesine sığınmışlardır. Başkasına kazandırayım derken, kendi kalelerine gol üstüne gol atmışlardır"

-"İstanbul'da Ankara'da İzmir'de Adana'da Mersin'de Antalya'da Zillet İttifakı'na HDP PKK kan nakli yapmıştır. Üstelik FETÖ'cüler her yerde açık açık göstere göstere Zillet İttifakı'na çalışmışlardır"

-"Maalesef üç büyük şehirde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde sayısal ve siyasal üstünlük Cumhur İttifakı'ndayken, büyükşehir yönetimleri çelişkiye bakınız ki CHP'ye geçmiştir"

-"Ankara'da 25 ilçenin 22'sinde belediye yönetimini kazanmış, üç ilçe de CHP'de kalmıştır. Buna rağmen büyükşehir belediye başkanlığına, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış bir şahıs seçilmiştir"

-"Bize göre ilçedeki iradenin büyükşehire yansımamış olmaması demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Önümüzdeki gündem konularından birisi de budur. Mahal idarelerde yönetimsel düzenleme elzemdir. Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan Salı günü değerli muhabirlerle bir sohbet esnasında dile getirmiştir. Bir sistem adaletsizliğinden bahsetmiştim"

-"İlçelerde başarı kazanıp, büyükşehirlerde kaybetmenin normal bir şey olamayacağına vurgu yapmıştım"

-"Milletin iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Zilletin ortakları, köşe yazarları akılları varsa kendilerine saklasınlar. Eğer teklifimiz kabul görürse hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık hem bir denge sağlanmış olacaktır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam'daki kampında konuştu.

Kaynak: İHA