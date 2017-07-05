MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp'nin Karanlığa Doğru Adım Atmasına PKK Destek Vermektedir, Fetö Omuz...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur. Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır."