MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir." - ANKARA Kaynak: İHA