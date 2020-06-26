MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.
26.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibarıyla melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir." - ANKARA
Kaynak: İHA