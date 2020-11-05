MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"

05.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:10

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" "CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır" "Biden'den daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"

"CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır"

"Biden'den daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır"

"MYK Toplantısında Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve duruşuna uygun politikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzmir'de, 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cuma günü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem yalnızca çok katlı binaları taş ve moloz yığınına dönüştürmekle kalmamış aynı zamanda masum insanlarımızı da hayattan koparmıştır. Depremin karanlık yüzü, kahredici yönü bir kez daha varlığını göstermiştir. Bu kapsamda 114 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Üzüntümüzün tanımı ve tarifi yoktur. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza ise acil şifa dileklerimi hassaten ve tekraren paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir"

İzmir'de yaşanan depremle ilgili CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandığını vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İzmir'de, 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Seferihisar'ın bir önceki dönem belediye başkanı olan şahsın, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ne kadar dayanıksız olduğunu, beton parçaların kürekle bile nasıl kırılabildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptığını açıklaması ertelenemez görevidir. CHP Genel Başkanı'yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır" diye konuştu.

"CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır"

CHP'nin MHP'yi haksız yere suçladığına dikkat çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. Bu itibarla CHP'nin tahrikleri, taciz ve tahrip çabaları nafile bir gayrettir. Türkiye düşmanlarıyla devamlı ilişki ve irtibat halinde bulunan, siyaset kabloları ve karar organları yabancıların denetim ve kontrolüne geçen CHP'nin ve diğer zillet yedeklerinin husumet taktiklerine, hayasız provokasyonlarına ne aldanacak ne de kanacak vardır. Ülkesini kötülemek için bu kadar iştahlı olan dünya üzerinde pek az muhalefet partisi olduğu bir başka acıklı gerçek olarak karşımızdadır. CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan, olmayı da düşünmeyen CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır. Üstelik haksız yere partimizi suçlayan, hükümeti töhmet altında bırakan, devletle vatandaş arasında güvensizlik uçurumu oluşturmaya çalışan omurgasız CHP'nin melanet oyunu temelinden bozulmuştur. Aslında İzmir'de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir" şeklinde konuştu.

"Biden'den daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır"

ABD Başkanlık Seçimlerine de değinen Bahçeli, "3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık Seçimi'ni analiz ve yorumu da bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır. Ülkemiz açısından ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sorusuna cevap aramaktan daha çok, seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, bunun bölgemize yansımaları, milli varlığımıza yönelik etkileri değerlendirilmeli, öncelikle ele alınmalıdır. ABD'nin Başkanlık Seçimleri elbette hem ülkemizi hem de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır. Ancak Biden'den daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir" dedi.

"MYK Toplantısında Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve duruşuna uygun politikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır"

Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında güncel ve ulusal konuları ele aldıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu Toplantımızda ülkemizi doğrudan ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün veçheleriyle görüşülmüş, tam bir fikir ve görüş birlikteliği sağlanmıştır. İşleyen kongre takvimiz paylaşılmış ve MYK üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımız gözden geçirilerek bilhassa Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve duruşuna uygun politikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi tecrübeli kadrolarıyla, engin fikriyatıyla, Türk ve Türkiye sevdasıyla yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan, hiçbir menfi telkin veya dayatmaya prim vermeden yoluna inançla devam edecektir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

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