22.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:45

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA