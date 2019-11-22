MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor.

22.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Genel Başkanı Bahçeli: "CHP-HDP-İP-SP 'yi risk ve belirsizliğe çekmek için el ovuşturuyor. Bir seçim havası oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır, mahsurludur, sakat bir tavırdır. Dibi görünmeyen kuyulardan su içmemiz mümkün değildir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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