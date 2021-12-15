MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir. Çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir." - ANKARA

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