MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Chp Genel Başkanı 'Beka Sorunu Yok' Diyor.
IHAAW184219-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor.
IHAAW184219-SIY/07-03-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." 07.03.2019 18: 42: 19 TSI
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Kaynak: İHA