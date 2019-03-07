IHAAW184219-SIY/07-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel Başkanı 'beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir." 07.03.2019 18: 42: 19 TSI

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Kaynak: İHA