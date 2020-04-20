MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır." - ANKARA Kaynak: İHA