MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.
20.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır." - ANKARA
Kaynak: İHA