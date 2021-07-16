MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü alçaklardı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. Artık oradan devam etmesinin önü de Anayasa Mahkemesi tarafından açılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cezaevinden çıkar çıkmaz 'nerede kalmıştık' diye soran Gergerlioğlu'nu heyecanla alkışlayanlar PKK'lı ve FETÖ'cü... - Haberler
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