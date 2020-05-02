MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
02.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:13

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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