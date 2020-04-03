MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
03.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA