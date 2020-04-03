MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA