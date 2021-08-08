MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur.