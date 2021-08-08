MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda... - Haberler
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