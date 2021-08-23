MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün kendi ülkelerinden kaçmak için korku içinde yabancıların uçaklarına doluşan, yetmedi bu uçakların iniş takımlarına...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün kendi ülkelerinden kaçmak için korku içinde yabancıların uçaklarına doluşan, yetmedi bu uçakların iniş takımlarına sarılan insanların dramatik ve yürek yaralayıcı tablosu karşısında Milli Mücadele'nin bir kez daha mütalaası, yeniden ele alınması...