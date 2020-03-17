MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara,... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur." Kaynak: AA