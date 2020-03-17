MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara,...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.
17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur."
Kaynak: AA