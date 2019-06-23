MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" - ANKARA

Kaynak: İHA
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