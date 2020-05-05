MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
05.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:54

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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