MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği,...
09.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan