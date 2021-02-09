MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği,...

09.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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