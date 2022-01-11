MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet sizin tahayyül sınırlarınızın alamayacağı kadar köklüdür.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet sizin tahayyül sınırlarınızın alamayacağı kadar köklüdür.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim Kürt kökenli kardeşlerimize duyduğumuz muhabbet sizin tahayyül sınırlarınızın alamayacağı kadar köklüdür. Türk Kürt kardeştir, bozguncular kalleştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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