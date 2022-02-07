MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel