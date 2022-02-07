MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Politika, Haber

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