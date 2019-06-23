MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli;

MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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