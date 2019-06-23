MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et