MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir."
Kaynak: AA
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