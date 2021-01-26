MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ...
26.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu