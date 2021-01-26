MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ...

26.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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