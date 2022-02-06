MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğini iletti - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a "geçmiş olsun" dileğini iletti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar'a

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum" ifadelerine yen verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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