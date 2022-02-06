Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3) - Haberler
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Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ŞENTOP:  KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şentop, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAHÇELİ: EN KISA SÜREDE YENECEĞİNE İNANIYORUM

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum" paylaşımında bulundu.

BAKAN KURUM: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

ÇELİK: ACİL ŞİFA DİLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz" açıklamasında bulundu.


Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Politika

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