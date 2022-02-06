Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)
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ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şentop, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.BAHÇELİ: EN KISA SÜREDE YENECEĞİNE İNANIYORUM Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum" paylaşımında bulundu.BAKAN KURUM: ACİL ŞİFALAR DİLİYORUMÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.ÇELİK: ACİL ŞİFA DİLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz" açıklamasında bulundu.