Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (3)

ŞENTOP: KENDİSİNE VE TÜM HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Şentop, "Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz" açıklamasında bulundu.