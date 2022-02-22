MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin." - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin en önde gidenisin." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, 28 Şubat, Politika, Haberler

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