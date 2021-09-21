MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir." - ANKARA

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Haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,... - Haberler
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