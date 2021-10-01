MHP Genel Başkanı Bahçeli, Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim. Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk'e Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun."

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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